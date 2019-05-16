РК отмечает 10-летие начала передачи сельскохозяйственных технологий зарубежным странам

В нынешнем году РК отмечает 10-летие начала передачи сельскохозяйственных технологий развивающимся странам. Как сообщили в среду в управлении по развитию сельскохозяйственных районов, Корейский проект международного сотрудничества в области сельского хозяйства стартовал в августе 2009 года. Тогда началось сотрудничество с Вьетнамом. Проект реализован в общей сложности в 24 странах мира. В его рамках 1.182 зарубежных исследователя в области сельского хозяйства прошли стажировку в РК. Кроме того, южнокорейские эксперты обучили за рубежом 79.115 сотрудников профильных ведомств и фермеров. В настоящее время ещё 17 стран предлагают РК сотрудничество в рамках данного проекта.