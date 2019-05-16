Глава Пентагона посетит РК и Японию

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан посетит в начале июня РК и Японию. Как сообщило в среду агентство Киодо цусин, визит в Сеул может состояться 2-3 июня после участия Шанахана в Азиатском форуме по вопросам обороны, который состоится в конце мая в Сингапуре. Ожидается, что во время визита в Сеул Патрик Шанахан и министр обороны РК Чон Гён Ду обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, в том числе проведение совместных военных учений. 3-4 июня глава Пентагона будет находиться в Токио, где может встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и министром обороны Такэси Ивая. Запланированный визит, по-видимому, направлен на укрепление американо-южнокорейско-японского сотрудничества в области безопасности. Патрик Шанахан исполняет обязанности министра обороны США с января после того, как Джеймс Мэттис ушёл в отставку из-за политических разногласий с Дональдом Трампом.