Южнокорейские ценные бумаги немного укрепились на фоне ослабления опасений

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Корейская фондовая биржа закрылась в среду небольшим подъёмом стоимости ценных бумаг на фоне ослабления опасений по поводу торговой войны между США и Китаем. Национальная валюта немного выросла по отношению к доллару США. Главный индекс KOSPI вырос на 10,94 пункта, или 0,53% процента, закрывшись на уровне 2092,78 пункта. Объём торгов был умеренным - около 556 млн акций на сумму 4,86 трлн вон или 4,01 млрд долларов. Рост на бирже в Сеуле и других крупных азиатских рынках последовал за ночным ростом на Уолл-стрит, скорее всего, вызванным замечанием президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем всё ещё возможна. Курс национальной валюты составил 1188,60 воны за доллар против доллара США, что на 0,80 воны выше по сравнению со вторником.