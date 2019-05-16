Семеро северокорейских беженцев содержатся в тюрьме города Аньшаня провинции Ляонин

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Семеро северокорейских беженцев, арестованных в конце прошлого месяца в Китае, содержатся в тюрьме города Аньшаня провинции Ляонин. Как сообщила в среду радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на представителя организации Caleb Mission, которая поддерживает беженцев, среди семерых северокорейцев 18-летний парень и его девятилетняя племянница. Заместитель директора организации Human Rights Watch Фил Робертсон заявил во вторник, что китайские власти не должны возвращать беженцев на родину. Им следует оказать содействие в их отправке в третью страну.