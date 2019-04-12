Визит президента США Дональда Трампа в Сеул состоится в конце июня

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В конце июня президент США Дональд Трамп посетит с визитом Сеул для переговоров с президентом РК Мун Чжэ Ином. Визит состоится до или после саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, который пройдёт 28-29 июня. Об этом сообщила в четверг представитель администрации южнокорейского президента Ко Мин Чжон. По её словам, детали визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Лидеры двух стран обсудят пути установления постоянного мирного режима на Корейском полуострове путём полной денуклеаризации Севера, а также укрепления двустороннего альянса. Белый дом также объявил о предстоящем визите. Это будет восьмой по счёту южнокорейско-американский саммит с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность главы государства. Предыдущая встреча президентов РК и США проходила в Вашингтоне 11 апреля.