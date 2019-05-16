РК на пятом месте в ОЭСР по уровню поддержки научных исследований

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РК занимает пятое место среди крупнейших стран ОЭСР по уровню государственной поддержки новых исследований и разработок. Об этом говорится в опубликованном 16 мая докладе организации. Отмечается, что по состоянию на 2016 год южнокорейский показатель составил 0,27% ВВП. Первые четыре места занимают Россия – 0,49%, Франция – 0,42%, Бельгия – 0,4%, Ирландия – 0,29%. За РК следуют Австрия, Великобритания, США, Норвегия. Между тем, если в период с 2006 по 2016 год в 27 странах ОЭСР, данные по которым оказались доступны, показатель вырос, то в РК он сохранился на прежнем уровне.