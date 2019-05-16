В Кванчжу объявлено первое в этом году предупреждение о жаре

Photo : YONHAP News

15 мая в городе Кванчжу на юге РК объявлено первое в этом году предупреждение о жаре. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, по состоянию на 15 часов 15 мая температура воздуха в Кванчжу составила +33,1° С. Учитывая, что 16 мая ожидается ещё более высокий показатель, было решено объявить предупреждение. По прогнозам, температура воздуха выше 33 градусов продержится более двух дней. Предполагается, что жара на фоне высокого уровня микропыли продлится до 18 мая, когда ожидается дождь.