Кредитные долги частных предпринимателей РК выросли на 11,1%

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Кредитные долги южнокорейских частных предпринимателей превысили 400 трлн вон. Об этом было объявлено 15 мая в ходе заседания представителей финансового комитета, комитета по финансовому контролю и Корейского финансового института. Сообщается, что по состоянию на конец марта этого года показатель составил 405 трлн 800 млрд вон или 341 млрд 94 млн долларов. Это на 11,1% больше, чем год назад. Вырос также коэффициент задержки выплат по кредитам, который составил 0,75%. С 2016 по 2018 год отметка не превышала 0,70%. Однако эксперты эту ситуацию не считают проблемой, поскольку коэффициент не превышает 1%. Нынешнюю ситуацию с ростом задолженностей объясняют увеличением кредитования частного бизнеса и слабостью мониторинга их возможностей по погашению задолженностей.