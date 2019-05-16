США отсрочили принятие решения по пошлинам на импортные автозапчасти

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Президент США Дональд Трамп принял решение о переносе на полгода принятия решения по повышению пошлины на автомобили согласно статье 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. Американские СМИ, ссылаясь на представителя администрации, сообщают, что соответствующее объявление будет сделано до 18 мая. Ранее Дональд Трамп сообщал о планах ввести 25-процентные пошлины на импорт автозапчастей, который наносит ущерб автомобильной отрасли страны. Министерство торговли США представило в Белый дом соответствующий доклад в феврале. СМИ высказали предположение, что причиной отсрочки являются торговые переговоры, которые США ведут с Японией и ЕС.