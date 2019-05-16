Экспорт и производство автомобилей в РК выросли

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В апреле южнокорейский экспорт и производство автомобилей выросли, но на внутреннем рынке наблюдается снижение спроса. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, производство выросло на 5% в годовом исчислении, составив 371.930 единиц. Продажи на внутреннем рынке, между тем, сократились на 3,6%, составив 155.027 автомобилей, что связано со значительным сокращением продаж импортных машин на 28,3%. Таким образом, доля иностранных брендов в РК снизилась на 4,3% до 12,6%. Экспорт вырос на 3%, составив 223.235 автомобилей благодаря хорошим продажам экологичных моделей и SUV в Северной Америке и Европе.