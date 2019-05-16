РК и США поддерживают сотрудничество в сфере экологии

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РК и США провели третье заседание совместного экологического совета и комитета сотрудничества в сфере экологии. Мероприятие проходило 13 мая в Вашингтоне. Стороны познакомились с ходом реализации экологической политики, обсудив план сотрудничества в этом вопросе. Экологический совет, курирующий экологические вопросы в рамках соглашения о свободной торговле, представил план снижения к 2030 году пластиковых отбросов на 50% и повышения уровня их переработки до 70%. Кроме того, комитет сотрудничества в сфере экологии принял решение продолжить проведение совместного исследования проблемы загрязнения атмосферы на Корейском полуострове.