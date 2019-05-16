KDI: Стабилизация экономики РК не будет быстрой

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В настоящий момент на быструю стабилизацию производственных показателей РК рассчитывать не приходится. Как сообщили 16 мая в Корейском институте развития, при сохранении производительности труда на уровне, наблюдаемом с 2010 года, в течение 10 лет рост экономики не превысит 2%. В случае увеличения производительности труда он немного превысит 2%. В период с 2011 по 2018 год экономический рост РК составлял порядка 3%. Нынешний спад, как отметили в институте, с высокой долей вероятности может носить характер тенденции, а не временного кризиса. Южнокорейская производственная отрасль не может оперативно подстраиваться под внешние изменения. В этой ситуации рекомендуется вести постоянный мониторинг причин замедления роста и прилагать усилия для повышения производительности. Кроме того, существует необходимость приложить усилия к формированию системных условий, способствующих свободной экономической деятельности и инновациям.