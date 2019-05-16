КНДР фактически отвергла 63 из 262 рекомендаций ООН по правам человека

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В рамках Универсального периодического обзора (УПО) в отношении КНДР были озвучены 262 рекомендации по улучшению ситуации с правами человека. Однако Пхеньян фактически отверг 63 из них, в том числе, по таким вопросам как лагеря для политзаключённых и отмена принудительного труда. Согласно докладу рабочей группы УПО, принятому 14 мая, в КНДР сообщили, что примут во внимание рекомендации Германии и Нидерландов по вышеуказанным темам. На Севере не озвучили конкретной позиции о согласии с рекомендациями, что по дипломатическим правилам может восприниматься как отказ от них. 9 мая в КНДР заявили, что на территории страны нет лагерей для политзаключённых, отсутствует проблема принудительного труда и дискриминации по половому признаку. Что касается политзаключённых, то представители КНДР сообщили, что в тюрьмах отдельно от остальных заключённых содержится небольшое количество людей, которые были заключены под стражу за антигосударственные преступления. Это диссиденты и шпионы, засланные враждебными силами. Универсальный периодический обзор (УПО) представляет собой механизм обзора информации по правам человека, который входит в структуру Совета по правам человека. Члены ООН каждые пять лет становятся объектами данного обзора.