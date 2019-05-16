Председатель КНР присутствовал на концерте с участием южнокорейской звезды Rain

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15 мая в Пекине состоялся масштабный концерт Asian Culture Carnival, на котором присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Для участия в мероприятии был приглашён южнокорейский певец Rain. Это первое участие южнокорейского артиста на официальном мероприятии в Китае после того, как Пекин ввёл запрет на южнокорейские культурные контенты после размещения в РК американских комплексов ПРО THAAD. На концерте присутствовали в общей сложности 30 тыс. человек. Си Цзиньпин был вместе с супругой, что может свидетельствовать о смягчении запрета на южнокорейские культурные контенты, который официально не принимался.