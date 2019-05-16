Генеральный прокурор Мун Му Иль против проекта корректировки следственных полномочий

Photo : YONHAP News

Генеральный прокурор РК Мун Му Иль в очередной раз выступил против обсуждаемого проекта корректировки следственных полномочий. Выступая 16 мая на пресс-конференции, он заявил, что при улучшении системы в первую очередь должен учитываться принцип демократии. По его словам, ни один следственный орган не должен иметь неподконтрольных полномочий. Комментируя передачу полиции решающей роли в следственных вопросах, он заявил, что это создаст пробелы в системе защиты базовых прав граждан. Мун Му Иль назвал очень опасными содержание проекта, согласно которому вмешательство прокуратуры допускается только в случае возникновения проблем уже после того, как полиция окончательно завершит следственные процедуры. Он также заявил, что не против создания следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Мун Му Иль высказал намерение выявить монопольные и неоспоримые полномочия прокуратуры и ликвидировать их, сократив также объёмы следственной активности прокуратуры и продвигая разделение данных функций. Вышеуказанный законопроект изначально подразумевал передачу следственных полномочий прокуратуры полиции, которая также получит право завершать дела. При этом прокуратура, как предполагалось, должна будет вести только экономические, коррупционные и другие дела, определённые президентом. Прокуратуре также давалось право продлить следствие в случае несогласия с выводами полиции. Однако после протеста прокуратуры в минюсте предложили поправки, согласно которым прокуратура может не только подавать заявку на пересмотр дела, но и в случае необходимости проводить собственное расследование.