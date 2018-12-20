Освобождён южнокореец, похищенный в прошлом году в Ливии

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16 мая освобождён 62-летний гражданин РК по фамилии Чу, похищенный в прошлом году в Ливии. Об этом сообщил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён. Инцидент произошёл 6 июля прошлого года на западе Ливии. Группа вооружённых людей ворвалась в офис компании ANC, забрав с собой южнокорейца и трёх филиппинцев. По словам Чон Ый Ёна, сразу после появления сообщений о похищении южнокорейское правительство сформировало рабочую группу, которая тесно сотрудничала с правительствами Ливии, США, Великобритании, Франции и Италии. В конце февраля наследный принц Эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль-Нахаяйн пообещал президенту РК Мун Чжэ Ину оказать содействие в освобождении южнокорейца. Активная помощь ОАЭ, по словам Чон Ый Ёна, способствовала успешному решению данного вопроса. В настоящий момент южнокореец находится в Абу-Даби. 18 мая он вернётся на родину.