МИД РК: В случае обострения ситуации граждане страны будут отозваны из Ирака

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МИД РК внимательно следит за ситуацией в Ираке в связи с отзывом оттуда американских дипломатов. Об этом заявил в четверг представитель ведомства. По его словам, в случае обострения ситуации южнокорейские граждане будут в экстренном порядке отозваны оттуда. Кроме того, Ирак включён в список стран, куда запрещены туристические поездки. Между тем, в настоящий момент в Ираке находятся 1.500 южнокорейцев. Ранее госдепартамент США опубликовал сообщение об отзыве из Ирака американских служащих, не связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. Действия США связаны с нарастанием военной напряжённости. На этом фоне велика вероятность того, что сторонники Ирана в Ираке могут атаковать американские объекты.