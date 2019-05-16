РК передала США свою позицию по автомобильным пошлинам

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Как сообщают зарубежные СМИ, РК может быть исключена из американского списка объектов повышения пошлин на автомобили и автозапчасти согласно статье 232 Закона о расширении торговли. Как сообщила директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, для этого были приложены все возможные усилия, и теперь осталось лишь ждать результатов. Ю Мён Хи завершила в четверг визит в США, в ходе которого познакомила американское руководство с позицией Сеула в отношении пошлин. Ю Мён Хи также сказала, что не будет делать никаких предположений по этому вопросу, так как в скором времени правительство США официально объявит свои выводы на данную тему.