Чон Ый Ён: Вопросы гуманитарной помощи КНДР и безопасности должны рассматриваться отдельно

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Вопрос продовольственной помощи Северу должен решаться из гуманитарных соображений отдельно от проблематики безопасности, а также с учётом того, что речь идёт об оказании помощи братскому народу. Об этом сообщил 17 мая на брифинге начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён, отвечая на вопрос о том, не осложнили ли данный вопрос недавние северокорейские ракетные пуски. Он сказал, что правительство уже утвердило принцип оказания продовольственной помощи КНДР, и сейчас идёт подготовка к реализации этого проекта.