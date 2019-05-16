КНДР подвергла критике ООН

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16 мая на сайте МИД КНДР появилось сообщение с критикой ООН. В нём, в частности, говорится: «На мировой арене, в том числе в ООН, принимаются резолюции, которые не нацелены на устранение случаев злоупотреблений силой определёнными государствами». Кроме того, от имени ООН творится несправедливость, в рамках которой пострадавшая сторона сталкивается с санкциями в случае попытки отстоять свои права. «Санкции - это серьёзное нарушение нашего суверенитета. Мы не приемлем и раздавим их. Крепкая обороноспособность - это гарантия возможности ведения борьбы за настоящую международную справедливость»,- говорится в сообщении северокорейского МИД.