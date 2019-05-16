Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина - 47%

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Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки действующего главы государства Мун Чжэ Ина повысился на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив 47%. Отрицательная оценка снизилась на 3% до 44%. Среди причин положительной оценки - улучшение ситуации в межкорейских отношениях, усердие в работе, успехи во внешней политике. Среди причин отрицательной оценки указывается на недостаточную эффективность решения экономических проблем, чрезмерную мягкость по отношению к КНДР, односторонность политики. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38%, снизившись на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 24% респондентов. Отметка снизилась на 1%. Уровень поддержки партии Справедливости остался на прежнем уровне в 8%, партии Справедливого будущего - 4%, партии Демократии и мира - 2%. Рейтинг определён по результатам опроса, проведённого в период с 14 по 16 мая среди тысячи жителей разных регионов страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.