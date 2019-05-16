В Кванчжу состоится церемония по случаю 39-й годовщины «Движения за демократию 18 мая»

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Церемония по случаю 39-й годовщины «Движения за демократию 18 мая» 1980 года состоится в городе Кванчжу. Как сообщили в управлении по делам патриотов и ветеранов РК, она пройдёт в субботу на Национальном кладбище жертв событий в Кванчжу. Церемония начнётся в 10 часов утра и будет проведена на правительственном уровне. В ней примут участие около 5 тыс. человек, в том числе представители политических кругов, члены семей погибших, жители города. Участники церемонии отдадут почести жертвам тех событий, в очередной раз обозначив значимость «Движения за демократию 18 мая».