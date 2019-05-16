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Корея: Юг-Север

В КНДР отмечена острая нехватка осадков

Write: 2019-05-17 14:03:38Update: 2019-05-17 14:08:04

В КНДР отмечена острая нехватка осадков

Photo : YONHAP News

В КНДР зафиксировано начало засухи, связанной с тем, что уровень осадков нынешней весной оказался самым низким с 1917 года. Об этом сообщила 17 мая северокорейская газета «Нодон синмун», озвучив призыв к народу приложить усилия для минимизации ущерба от засухи. Сообщается, что с января по 15 мая в КНДР выпало всего лишь 56,3 мм осадков, что составляет лишь 39,6% от среднего многолетнего уровня. Ожидается, что отсутствие необходимого количества дождей продлится до начала июня. Как сообщается в газете, в стране из-за нехватки воды засыхают посевы пшеницы и ячменя. 
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