В КНДР отмечена острая нехватка осадков

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В КНДР зафиксировано начало засухи, связанной с тем, что уровень осадков нынешней весной оказался самым низким с 1917 года. Об этом сообщила 17 мая северокорейская газета «Нодон синмун», озвучив призыв к народу приложить усилия для минимизации ущерба от засухи. Сообщается, что с января по 15 мая в КНДР выпало всего лишь 56,3 мм осадков, что составляет лишь 39,6% от среднего многолетнего уровня. Ожидается, что отсутствие необходимого количества дождей продлится до начала июня. Как сообщается в газете, в стране из-за нехватки воды засыхают посевы пшеницы и ячменя.