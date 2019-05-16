Samsung Electronics увеличила инвестиции в научные исследования

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Южнокорейская компания Samsung Electronics увеличила инвестиции в новые разработки и исследования, несмотря на резкое ухудшение показателей. По данным, представленным 17 мая, в первом квартале этого года объём инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составил 5 трлн 37 млрд вон или 4 млрд 200 млн долларов. Это немного меньше рекордной отметки четвёртого квартала прошлого года. Примечательно, что два квартала подряд показатель превышает 5 трлн вон. Доля таких инвестиций составила 9,6% общего объёма продаж. В прошлом году компания представила план крупных вложений в развитие четырёх приоритетных отраслей – технологии связи пятого поколения 5G, искусственный интеллект, биотехнологии и запчасти для электроники. Особое внимание уделяется системным полупроводникам.