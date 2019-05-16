Южнокорейские военные не могут определить характеристик и класс ракет, запущенных в КНДР

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С момента ракетного запуска в КНДР прошло уже две недели. Однако военные до сих пор не могут определить не только характеристики ракет, но и то, относятся ли они к категории баллистических. Отвечая 17 мая на вопрос о наличии дополнительных данных по запускам представитель оборонного ведомства заявил, что анализ до сих пор продолжается. В министерстве придерживаются позиции, что вывод о категории ракеты будет сделан только после завершения соответствующей оценки в США. Одна газета, ссылаясь на источник в правительстве, сообщила, что эксперты американского военного контингента в РК пришли к выводу, что северокорейские ракеты, запущенные 9 мая, являются баллистическими, классифицировав их как KN-23. Но начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён указал, что данное сообщение не соответствует официальной позиции РК и США. В этой связи звучат предположения о том, что затягивание оценки может быть связано не только с незавершённостью анализа.