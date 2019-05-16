Ранее потепление может нанести ущерб сельскому хозяйству РК

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В ситуации раннего потепления в РК ускоряются темпы сельскохозяйственных работ. Если в прежние годы посевная начиналась 20-25 мая, то в этом году работы уже выполнены на 50%. В этой связи профильные ведомства опасаются за возможный ущерб при сборе урожая. Представитель Управления по развитию сельскохозяйственных районов заявил, что если после появления колосков температура воздуха будет постоянно повышаться до сбора урожая, то это приведёт к ухудшению качества риса. Из-за сильных перепадов температуры также возникают проблемы с перцем и сладким картофелем. Поэтому власти призывают фермеров быть более осторожными с посевными сроками.