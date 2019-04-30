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Корея: Юг-Север

Южнокорейские предприниматели смогут посетить Кэсонский комплекс

Write: 2019-05-17 18:03:32Update: 2019-05-17 18:06:24

Южнокорейские предприниматели смогут посетить Кэсонский комплекс

Photo : YONHAP News

Южнокорейские предприниматели смогут посетить Кэсонский  индустриальный комплекс в целях ознакомления с состоянием своего производственного оборудования. 17 мая министерство по делам воссоединения РК одобрило соответствующую заявку. Решение принято в рамках защиты прав собственности южнокорейских граждан. В правительстве добавили, что приложат все усилия для подготовки посещения Кэсонского индустриального комплекса отечественными предпринимателями. Они получили возможность познакомиться с состоянием оборудования впервые с 10 февраля 2016 года, когда данный объект был закрыт. Поданные ранее восемь заявок отклонялись либо оставались без ответа. Последняя, девятая по счёту заявка на посещение Кэсона делегацией в составе 200 человек была подана 30 апреля. 
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