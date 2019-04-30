Южнокорейские предприниматели смогут посетить Кэсонский комплекс

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Южнокорейские предприниматели смогут посетить Кэсонский индустриальный комплекс в целях ознакомления с состоянием своего производственного оборудования. 17 мая министерство по делам воссоединения РК одобрило соответствующую заявку. Решение принято в рамках защиты прав собственности южнокорейских граждан. В правительстве добавили, что приложат все усилия для подготовки посещения Кэсонского индустриального комплекса отечественными предпринимателями. Они получили возможность познакомиться с состоянием оборудования впервые с 10 февраля 2016 года, когда данный объект был закрыт. Поданные ранее восемь заявок отклонялись либо оставались без ответа. Последняя, девятая по счёту заявка на посещение Кэсона делегацией в составе 200 человек была подана 30 апреля.