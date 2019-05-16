Планы правительства РК по оказанию помощи КНДР приобретают официальные очертания

Photo : YONHAP News

Планы правительства РК по оказанию КНДР гуманитарной помощи приобрели официальный характер. В министерстве по делам воссоединения сообщили о решении проработать возможность выделения на данном этапе 8 млн долларов на реализацию программ Всемирной продовольственной программы (WFP) и Детского фонда ООН (UNICEF) по поддержке детей, рожениц в КНДР. В принятии этого решения, как отмечается, во внимание берётся принцип оказания гуманитарной помощи, не зависимо от политической ситуации. В правительстве озвучили план по сбору общественного мнения по этому вопросу и рассмотрению проектов оказания помощи напрямую, а также через международные организации.