В прошлом году Китай предоставил КНДР помощь в виде риса и удобрений

Photo : KBS News

В прошлом году Китай предоставил КНДР безвозмездную помощь в виде риса и азотных удобрений. По представленным 19 мая данным китайской таможенной службы, с мая по октябрь прошлого года КНР направила в КНДР 1 тыс. тонн риса и 162,7 тыс. тонн удобрений. Общая стоимость этих грузов оценивается в 56 млн долларов. В 2017 году, когда Север провёл ядерные и ракетные испытания, Китай, присоединившийся к антисеверокорейским санкциям ООН, полностью прекратил оказание СК безвозмездной помощи. А прошлогодняя помощь в виде риса и удобрений, по мнению экспертов, могла быть подарком китайской стороны в связи с тремя визитами председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына в Пекин. Китай продолжает минимальные поставки нефти в СК, одновременно поддерживая санкционный режим. Однако незначительность поставок риса может быть связана с оглядкой Пекина на Вашингтон. Между тем, в этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений двух стран, а в январе Ким Чон Ын в очередной раз посещал Пекин, что говорит об укреплении стратегического характера двусторонних отношений. Поэтому в этом году можно ожидать, что Китай вновь окажет КНДР помощь, которая по масштабам не будет уступать прошлому году.