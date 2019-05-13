Хон Нам Ги: растёт влияние торгового спора США и КНР на РК

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Есть вероятность того, что влияние торгового конфликта США и Китая на южнокорейскую экономку окажется более серьёзным, чем ранее. Об этом 20 мая заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на экстренном Совещании министров экономического блока. По его словам, правительство будет усиленно работать над минимизацией такого влияния в любой ситуации, готовясь к всевозможным сценариям. Экстренное заседание было созвано в связи с усугублением торгового спора между главными партнёрами РК - США и КНР, на которых приходится 39% южнокорейского экспорта. Недавно обе стороны сообщили о планах ввести друг против друга дополнительные пошлины на сумму в сотни миллиардов долларов и различные ответные меры. Хон Нам Ги указал на ситуацию с усилением нестабильности на финансовом рынке, выраженной аномальным ростом разных параметров, в том числе обменных курсов, в связи с усугублением торгового противостояния США и Китая. Он заявил, что правительство будет принимать подходящие меры для стабилизации рынка. По его словам, власти приступят к реализации краткосрочных мер поддержки экономики в целях недопущения сокращения экспорта. Кроме того, вице-премьер добавил, что в июне будут подготовлены меры в сфере потребительских товаров, электронной торговли, в отрасли услуг.