В 2020 году коэффициент госдолга в отношении ВВП может превысить отметку в 40%

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16 мая на заседании правительства РК по финансовой стратегии, прошедшем под председательством президента Мун Чжэ Ина, было решено усилить активную роль финансов. В этой связи предполагается, что госбюджет на следующий год будет сформирован в объёме выше 500 трлн вон или 420 млрд долларов. Об этом 19 мая сообщили в министерстве планирования и финансов. В этом году в связи с дополнительным бюджетом общий доход составит 476,4 трлн вон, а расход 476,3 трлн вон. То есть, доход лишь на 100 млрд вон выше расходов. А с 2020 года доходы станут ниже расходов, что приведёт к дефицитному бюджету. Об этом указано в материалах, прикреплённых к проекту дополнительного бюджета, который был представлен в мае в Национальное собрание. В этом случае правительству придётся покрывать недостаток за счёт новых долгов. Таким образом, в этом году коэффициент госдолга по отношению к ВВП составит 39,5%, а в следующем году отметка впервые превысит уровень в 40%, достигнув 40,3%.