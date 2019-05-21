В администрации президента указали на улучшение ситуации на рынке труда

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В этом году ситуация с трудоустройством улучшается по сравнению с прошлым годом, а рост количества занятого населения может достичь 200 тыс. человек. Такой прогноз 19 мая на встрече с журналистами озвучил советник президента по вопросам рабочих мест Чон Тхэ Хо. Он отметил, что хотя в прошлом году среднемесячный рост количества занятых граждан держался на уровне чуть выше 90 тыс. человек, в феврале и марте этого года отметка превысила 200 тыс. человек. В апреле показатель составил 170 тыс. человек, что указывает на улучшение ситуации на рынке труда. В администрации президента считают, что при сохранении нынешней тенденции годовой уровень роста занятости достигнет 200 тыс. человек. Столь положительные прогнозы объясняются результатом правительственной политики, в том числе касательно второго бума венчурного бизнеса. Между тем, звучит и критика, указывающая на то, что, если не учитывать эффект создания рабочих мест для престарелых за счёт финансовых вливаний правительства, то ситуацию с занятостью в частном секторе всё ещё следует рассматривать как сложную. Таким образом, прогнозы администрации называют чрезмерно оптимистичными. Высокопоставленный представитель администрации президента заявил, что сложности заключаются в реструктуризации в сферах производства и частного бизнеса, в связи с чем правительство прилагает все возможные усилия, чтобы смягчить трудности соискателей работы в данных областях.