Парламентарии РК и Японии обсудят меры предотвращения инцидентов в море

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Парламентарии РК и Японии приняли решение обсудить меры по предотвращению инцидентов в море. Об этом 20 мая сообщили в агентстве Киодо цусин. 19 мая представители Парламентской ассоциации РК и Японии провели встречу в южнокорейском городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Они договорились провести совместные переговоры в сентябре этого года в Токио. В повестку мероприятия войдут вопросы мер предотвращения всевозможных конфликтных ситуаций в море, что связано с инцидентом, произошедшим в международных водах в конце декабря прошлого года. Тогда корабль южнокорейских ВМС оказывал помощь терпящему бедствие северокорейскому рыболовному судну. В соответствии с инструкцией по проведению спасательной операции, было применено радиолокационное оборудование корабля. В этот момент, японский патрульный самолёт резко приблизился к корейскому судну, и корейские моряки для распознания приближающегося объекта направили на него оптические средства слежения, а радарные установки при этом не применялись. Однако в Токио утверждали, что южнокорейский корабль навёл радар управления оружейными системами на японский самолёт, выразив «крайнее сожаление» по этому поводу.