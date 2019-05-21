В РК отмечают очередной день совершеннолетия

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20 мая министерство по делам женщин и семьи провело очередную торжественную церемонию по случаю Дня совершеннолетия. В мероприятии приняли участие около 100 молодых корейцев, которые становятся совершеннолетними в этом году. В программе церемонии официальная торжественная часть, специальная лекция и многое другое. В этом году в РК совершеннолетними становятся примерно 630 тыс. человек. В РК гражданин получает данный статус по достижении 19 лет. Тогда он получает право присоединиться к политической партии, участвовать в выборах, вступить в брак без согласия родителей, управлять собственными финансовыми активами. Вместе с тем, мужчины становятся военнообязанными. День совершеннолетия отмечается с 1973 года каждый третий понедельник мая.