Дональд Трамп озвучил причину неудачи саммита в Ханое

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Американский президент Дональд Трамп озвучил конкретную причину неудачи саммита КНДР и США в Ханое. 19 мая в интервью FoxNews он заявил: «Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын выразил готовность ликвидировать один-два ядерных объекта. Однако у Севера их пять». По словам американского президента, он задал вопрос о том, что будет с остальными объектами, выразив не согласие с позицией СК. На это Ким Чон Ын ответил, что Трамп не готов к переговорам. При этом, не известно является ли информация о пяти объектах подтверждённой и что они из себя представляют. Конкретное количество ядерных объектов Севера озвучивается впервые. Между тем, Дональд Трамп в ходе интервью в очередной раз подчеркнул, что СК прекратила «испытания». Он никак не прокомментировал недавние ракетные пуски Севера, что может указывать на стремление продолжать диалог.