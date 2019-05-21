Курс национальной валюты РК составил почти 1.200 вон за доллар США

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В последнее время наблюдается падение курса корейской воны по отношению к американскому доллару. Буквально за месяц доллар подорожал на 60 вон, и впервые за 2,5 года курс нацинальной валюты приблизился к отметке 1.200 вон за доллар. Правительство РК сообщило о намерении предпринять необходимые меры в случае, если подобные изменения станут причиной резких изменений на финансовом рынке. Между тем, снижение каурса национальной валюты оказывает положительное влияние на экспорт. Самая популярная в США модель корейского автопрома Hyundai Tucson в прошлом году стоила 26 тыс. долларов. В связи с ослаблением воны корейские предприятия остаются в большом плюсе. Однако в целом это не влияет на общие показатели экспорта . В настоящее время РК испытывает трудности с экспортом полупроводников, потому как спрос на данный товар в последнее время сократился.