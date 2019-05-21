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Корея: Юг-Север

Протест Пхеньяна по поводу ареста сухогруза Wise Honest рассматривается в СБ ООН

Write: 2019-05-21 10:52:50Update: 2019-05-21 12:53:57

Протест Пхеньяна по поводу ареста сухогруза Wise Honest рассматривается в СБ ООН

Photo : YONHAP News

Пхеньян направил официальный протест Генсекретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу ареста северокорейского судна Wise Honest. Об этом сообщил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик во время прошедшего брифинга. По его словам, обращение северокорейской стороны рассматривается СБ ООН. Стефан Дюжаррик также добавил, что вопросы об уклонении от принятых в отношении КНДР санкций, а также исполнения резолюций входят в юрисдикцию стран-участниц Совбеза ООН. Напомним, 9 мая минюст США арестовал северокорейский сухогруз по подозрению в незаконной транспортировке угля из КНДР. 
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