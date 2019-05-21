В Сеуле пройдёт форум Северо-Восточной Азии по улучшению качества воздуха

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22-23 мая в Сеуле в здании мэрии состоится форум Северо-Восточной Азии по улучшению качества воздуха. В мероприятии примут участие представители 35 городов шести азиатских стран, в том числе делегация из Пекина. В первый день южнокорейская сторона представит проекты сеульской мэрии по обеспечению низких выбросов углерода транспортными средствами, распространению электроавтобусов, созданию городского леса. На второй день состоится заседание представителей международных и неправительственных организаций, а также госслужащих крупнейших городов РК, КНР и Японии. Они обсудят план сотрудничества между городами и участия частного сектора в экологической политике. Кроме того, в этот день по запросу китайской стороны будет проведена закрытая встреча представителей Сеула и Пекина по обмену в вопросе политики. В рамках данного форума эксперты из стран Азии и международные организации обсуждают политику и ноухау в решении проблемы микропыли. Мероприятие ежегодно проводится в Сеуле с 2010 года.