WFP: Объёмы гуманитарной помощи КНДР сократились

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В нынешнем году Пхеньян получил относительно небольшой объём гуманитарной помощи в рамках Всемирной продовольственной программы (WFP). 21 мая радио Свободная Азия со ссылкой на доклад организации от 30 апреля сообщило, что в прошлом месяце Северу было выделено лишь 982 тонны продовольствия. По сравнению с апрелем прошлого года объем помощи сократился на 22%. Ранее, представители Всемирной продовольственной программы сообщили о нехватке финансовых средств и приостановлении производства печенья с повышенным содержанием питательных веществ для детей дошкольного возраста. Однако, начиная с этого месяца, поставки печенья вновь возобновятся. В понедельник, 20 мая, Совбез ООН одобрил заявку ЮНИСЕФ о предоставлении гуманитарной помощи Северу на сумму 5,7 млн долларов в виде медицинского оборудования и чистой питьевой воды. Полученное разрешение будет действительно на протяжении шести месяцев до 11 октября.