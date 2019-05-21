Мун Чжэ Ин поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении гражданина РК

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20 мая президент РК Мун Чжэ Ин провёл телефонный разговор с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль-Нахаяйном. Он поблагодарил его за содействие в освобождении 62-летнего гражданина РК по фамилии Чу, который в прошлом году был похищен в Ливии группой вооружённых людей. Об этом сообщила представитель администрации президента Ко Мин Чжон. Мун Чжэ Ин также заявил, что данный случай является показательным и символичным, демонстрируя всему миру крепость двусторонних отношений стратегического партнёрства. Мухаммед Бен Заид Аль-Нахаяйн в свою очередь выразил радость тому, что смог помочь в освобождении гражданина РК. Он выразил надежду на продолжение развития двусторонних отношений. Инцидент с похищением произошёл в июле прошлого года. 62-летний южнокореец, работавший в Ливии на одном из предприятий, пробыл в неволе 315 дней. Его освобождение стало возможным после того, как власти ОАЭ вызвались оказать помощь. Между тем, в ходе телефонного разговора стороны оценили развитие отношений двух стран, реализацию сотрудничества, в том числе в новых отраслях, в сфере энергетики. Они договорились продолжать и расширять отношения стратегического партнёрства, сохраняя тесный диалог на всех уровнях.