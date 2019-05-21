В Париже состоится встреча глав МИД РК и Японии

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Глава МИД РК Кан Гён Хва проведёт встречу со своим японским коллегой Таро Коно. Переговоры состоятся в рамках совещания Совета министров ОЭСР, которое состоится с 22 по 23 мая в Париже. Кан Гён Хва также намерена провести встречу с министром иностранных дел Перу и принять участие в третьем заседании стратегического диалога РК и Франции на уровне глав МИД. На встрече с Таро Коно, намеченной на 23 мая, как ожидается, стороны затронут вопрос решения южнокорейского суда, обязавшего японские компании выплатить компенсацию жертвам принудительной трудовой мобилизации. 20 мая японская сторона обратилась к РК с просьбой провести по данному вопросу заседание посреднической комиссии, с участием третьей стороны. На это представитель МИД РК сообщил о планах по рассмотрению данного запроса. Однако предполагается, что вероятность формирования такого комитета крайне не велика, учитывая большую разницу в позициях сторон. Между тем, 22 мая Кан Гён Хва в ходе заседания представителей высокого уровня представит позицию РК по прогнозам развития мировой экономики и переходу в цифровой формат. Она также примет участие в официальном ужине, который организуют делегации РК, Словакии и Канады. На 23 мая в программе визита Кан Гён Хва рабочая сессия и проведение банкета в поддержку южнокорейских сотрудников ОЭСР и ЮНЕСКО.