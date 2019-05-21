Цены южнокорейских производителей растут три месяца подряд

Photo : KBS News

Цены южнокорейских производителей, определяющие изменения инфляции, повысились третий месяц подряд. По данным Банка Кореи, обнародованным 21 мая, в апреле они выросли на 0,3% по сравнению с мартом. Соответствующий индекс составил 103,67 пункта. За точку отсчёта берётся показатель 2015 года. В годовом исчислении отметка выросла на 0,6%. До этого отметка снижалась с октября прошлого года по январь этого по сравнению с предыдущим месяцем. С февраля начался рост, который объясняют влиянием повышения стоимости нефти на мировом рынке. Стоимость промышленных товаров выросла на 0,3%, что по большей части вызвано удорожанием нефтепродуктов и угля. Бензин подорожал на 9,9%, а дизельное топливо на 2,6%. Цены на сельскохозяйственную продукцию снизились на 1,3%. Стоимость услуг повысилась на 0,2%.