От политики повышения МРОТ пострадал малый бизнес

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21 мая министерство труда и занятости РК провело дебаты на тему влияния политики правительства по снижению МРОТ. Также были объявлены результаты опроса по этому вопросу 94 компаний, занятых в сферах продаж, ресторанного и гостиничного бизнеса, производства. Наиболее уязвимые отрасли, имеющие отношение к оптово-розничной торговле, гостиничному и ресторанному бизнесу, как выяснились, пошли на сокращение рабочего времени сотрудников или масштабов найма, а также одновременно и на то и другое в связи с резким повышением МРОТ. Профессор Сеульского национального университета науки и технологий Но Ён Чжин, который проводил исследование, заявил, что на фоне увеличения расходов на оплату труда многие из вышеуказанных предприятий начали уменьшать использование наёмных сотрудников в незагруженное рабочее время, выполняя работу самостоятельно или привлекая к этому членов семьи. Между тем, в производственном секторе влияние повышения МРОТ оказалось не таким значительным. Поэтому тенденция к сокращению найма также не велика, что связано с тем, что многие рабочие уже имели зарплату выше установленного законом минимального уровня. По словам профессора, во многих случаях доход рабочих вырос, а разница в окладе снизилась. Таким образом, с отрицательными последствиями повышения МРОТ столкнулись небольшие компании и заведения. Кроме того, отмечается, что утверждать о влиянии МРОТ довольно сложно, так как исследование проводилось путём изучения отдельных случаев.