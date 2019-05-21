Сеул ищет останки погибших в Корейской войне без участия Пхеньяна

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Прошлогодние договоренности Юга и Севера по вопросам разминирования местности на территории демилитаризованной зоны, а также соединения дорог на границе двух Корей идут в соответствии с намеченным планом. Между тем, 1 апреля стороны должны были приступить к совместным работам по поиску останков солдат погибших в годы Корейской войны. Однако по причине отсутствия каких-либо действий со стороны Пхеньяна южнокорейские военные приступили к работам в отдельном порядке. Начиная с апреля, было найдено около 300 фрагментов останков солдат и более 20 тыс. вещей погибших. 15 мая было обнаружено тело младшего сержанта со знаками различия, каской и флягой. Также был найден жетон военнослужащего французской армии. Сеул пока официально не объявлял о начале поисковых работ, тем самым оставляя возможность Северу принять активное участие. Известно, что поисковые работы будут продолжаться до конца октября текущего года.