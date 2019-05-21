Мун Чжэ Ин: Союз РК и США помог снижению напряжённости на Корейском полуострове

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В условиях тесного сотрудничества Сеулу и Вашингтону удалось сохранить фундамент для диалога по денуклеаризации благодаря холодной и взвешенной единой позиции. Об этом заявил 21 мая президент РК Мун Чжэ Ин на встрече с министром обороны РК Чон Гён Ду и командующим силами ООН и американскими войсками на Корейском полуострове генералом Робертом Абрамсом. Он сказал, что тесное сотрудничество двух стран прекрасно проявилось и в ответных мерах относительно недавних ракетных запусков Севера. Мун Чжэ Ин добавил, что также благодаря союзу РК и США появилась возможность принять меры по смягчению военной напряжённости между Югом и Севером, в том числе снос сторожевых постов, проведение на территории ДМЗ совместных поисков останков погибших в Корейской войне, демилитаризация объединённой зоны безопасности (JSA). Президент сказал, что, по его мнению, улучшение межкорейских отношений и смягчение военной напряжённости положительно сказывается на диалоге КНДР и США. «Сохранение предпосылок к дальнейшему диалогу после саммита в Ханое стало возможным, во многом, благодаря изменившейся ситуации на Корейском полуострове и личному доверию между Дональдом Трампом и Ким Чон Ыном», - отметил Мун Чжэ Ин. Он подчеркнул, что союз РК и США будет и впредь играть важную роль в обеспечении мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, и после установления мира на Корейском полуострове. Между тем, Роберт Абрамс заявил, что благодаря выдающимся лидерским способностям Мун Чжэ Ина возможности союза двух стран продолжают укрепляться.