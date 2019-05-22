ОЭСР сократила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 2,4%

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила во вторник прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,6% до 2,4% из-за низкой потребительской активности и замедления мировой торговли. Прогноз на 2020 год составил 2,5%. Эксперты ОЭСР приняли во внимание сокращение южнокорейского экспорта из-за длительного сокращения спроса на полупроводники. Они отмечают, что быстрое повышение минимального размера оплаты труда сдерживает создание рабочих мест, а в перспективе может привести к их сокращению и снижению конкурентоспособности южнокорейских компаний. В 2018 году минимальный размер оплаты труда был повышен на 16,4%, а в 2019 году - на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. Это ухудшило финансовое положение малого бизнеса и частных предпринимателей. Эксперты ОЭСР считают, что экономического роста можно будет достичь за счёт смягчения налоговой политики, восстановления инвестиций в основной капитал и повышения производительности труда.