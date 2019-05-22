Низкий спрос на автомобили привёл к сокращению их производства

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Выпуск автомобилей южнокорейскими компаниями сократился в первом квартале на 0,6% в годовом исчислении из-за снижения спроса в США и Китае. Как сообщила во вторник Корейская ассоциация автопроизводителей, в период с января по март отечественные предприятия выпустили 957.402 автомобиля. Это на 5.401 автомобиль меньше, чем за тот же период прошлого года. РК занимает седьмое место в мире по объёму производства продукции автопрома после Китая, США, Японии, Германии, Индии и Мексики. Успехи китайских производителей объясняются более конкурентными ценами.