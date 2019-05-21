Постпред КНДР в ООН вновь потребовал от США вернуть захваченный сухогруз

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КНДР вновь потребовала от США вернуть северокорейский сухогруз Wise Honest, арестованный по подозрению в нарушении международных санкций. Пхеньян будет «внимательно следить за каждым движением США»,- заявил во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Он отметил, что США должны подумать о том, какие последствия может иметь для них арест северокорейского судна. КНДР «самым решительным образом» осуждает захват судна, который является «продуктом крайне враждебной политики США»,- заявил Ким Сон. На прошлой неделе он направил письмо на имя генерального секретаря ООН, в котором призвал к «неотложным мерам» по освобождению судна, назвав его арест «незаконным актом», а США – «гангстерской страной». Между тем, американская сторона уверяет, что сухогруз Wise Honest использовался для незаконной перевозки угля из КНДР и доставки туда тяжёлой техники. При этом оплата за техническое обслуживание и модернизацию судна производилась в американских долларах через банки США. В соответствии с санкциями Совбеза ООН, северокорейским организациям и частным лицам запрещено использовать финансовую систему США. Сухогруз Wise Honest был задержан властями Индонезии в апреле прошлого года, а затем он был арестован властями США.