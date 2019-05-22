Япония отказалась признать иск о возмещении ущерба жертвам сексуального рабства

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Правительство Японии уведомило РК о том, что оно отклоняет иск о возмещении ущерба корейским жертвам сексуального рабства в период Второй мировой войны. Как сообщило во вторник агентство Киодо цусин, официальный Токио заявил, что Япония, являясь суверенным государством, не подпадает под юрисдикцию РК, как и любого другого государства. В декабре 2016 года около 20 корейцев и членов их семей подали иск в суд Центрального административного округа Сеула против правительства Японии, требуя выплаты компенсаций за физические и моральные страдания, которые жертвы сексуального рабства пережили во время Второй мировой войны. Правительство Японии отказалось принять иск на том основании, что проблема сексуального рабства решена «окончательно и необратимо» в рамках договорённости между двумя странами в 2015 году.