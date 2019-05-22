В РК может появиться третий по счёту интернет-банк

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Как ожидается, на следующей неделе будет выдано разрешение на открытие третьего по счёту в стране интернет-банка. В окончательный список потенциальных учредителей нового финансового учреждения вошли два консорциума, возглавляемые компанией Viva Republica, которая работает в сфере финансовых технологий, и брокерской компанией Kiwoom Securities. В пятницу финансовые власти планируют начать окончательную проверку квалификации претендентов, а решение может быть объявлено в понедельник. В консорциум, который создала Viva Republica, входят компания Hanwha Investment & Securities, а также иностранные венчурные фирмы Altos Ventures из США и Goodwater Capital из Великобритании. Kiwoom Securities является частью консорциума, в который входят Hana Financial Holdings и SK Telecom. Если проверку пройдут оба консорциума, то финансовые власти могут разрешить им открыть третий и четвёртый интернет-банки. Два первых южнокорейских банка, работающих в режиме онлайн - K-Bank и Kakao Bank – работают с 2017 года.